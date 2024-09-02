Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Eylül 2024 18:04
Pansiyonlu okula görevlendirildim. Nöbet mecburi mi?

kendi okulumda az derseim olduğu için pansiyonu olan okula görevlendirildim.pansiyonda gece nöbet tutmam mecburi mi


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
02 Eylül 2024 19:07

Geçerli mazeretiniz varsa dilekçe verdiğiniz taktirde tutmayabilirsiniz.Çocuğunuza bakmanız gerekiyo


geceyolcusu2002
Memur
02 Eylül 2024 19:17

Evet mecburi.


bahçesaray
Memur
02 Eylül 2024 19:40
kadrolu öğretmenleri için zorunlu
Toplam 3 mesaj

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