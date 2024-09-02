Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Eylül 2024 18:11
Üniversite istifa Geri dönüş kura Hk.
Merhaba arkadaşlar birşey soracağım sizlere; üniversitesi de kadrolu hemşire olarak çalışan fakat önlisans mezunu olmuş olan birisi istifa sonrası Sağlık Bakanlığı'nın geri dönüş kurasına katılabilir mi?

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