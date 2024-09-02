Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2024 18:13
yeniden atama kurası hakkında
lise mezunu hemşire olarak işe başladım,önlisans tamamladım ğstüne farklı bi bölüm,kadro aldım çakılı kadro,istifa edip geniden atamalara kayılabilir miyim

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