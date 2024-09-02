Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 18:32
İcra nedeniyle yeni maaş hesabı açmak

Herkese merhaba vakıfbank'ta Kredi kredi kartı artı para da borçlar var 1 aylık gecikmede maaş yatar yatmaz hesaptan çekecek gecikmedeki ödeme diye yeni bir maaş hesabı açsam maaş yattıktan sonra çekebilir mi en azından bir ay da olsa maaşı kurtarabilir miyim bu yollabaaka forumlarda yapacam diyenler olmuş sonucundan bilgi vermemis yardımlarınızı bekliyorm tesekkurler


Ahmet1296
Aday Memur
03 Eylül 2024 12:18
bı cevap alırsanız burdan paylasin lütfen bende aynı durum icraya bı turlu dusemiyoum otamatik ekşi hesap yapıp çekiyor maaş bankası olduğu için

kaptan34m
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 12:32
ben bu ay için maaş hesabımı değiştirdim ama bu ay belli olacak çekecek mi çekmeyecek mi diye öğrendiğim 1 ay çekmiyor muş ama diğer ay yine çekiyormuş vakıf
Ahmet1296, 42 dk. önce
bı cevap alırsanız burdan paylasin lütfen bende aynı durum icraya bı turlu dusemiyoum otamatik ekşi hesap yapıp çekiyor maaş bankası olduğu için
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiBütün tazminatlar kalksınEmekli ikramiyesi Derece kademeİcralık polislerTerör tazminatının yetersizliğiÇalışma saati bazında, polis en düşük maaş almaktadırEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

Sevdiğin replikler 2 tatile gitmek 2 güne bir söz bırak 3 santur 1 tırnak uzatmak 1 Bugün olanlar 3 siyah bulutların gökyüzünü kaplaması 4 med-czr 3 ah bir zengin olsam 4 vira bismillah 2

Son Haberler

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiTürkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin internet sitesi erişime açıldıİstanbul'da dönüşüm 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla sürüyorDilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek