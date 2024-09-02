İcra nedeniyle yeni maaş hesabı açmak

ben bu ay için maaş hesabımı değiştirdim ama bu ay belli olacak çekecek mi çekmeyecek mi diye öğrendiğim 1 ay çekmiyor muş ama diğer ay yine çekiyormuş vakıf

ben bu ay için maaş hesabımı değiştirdim ama bu ay belli olacak çekecek mi çekmeyecek mi diye öğrendiğim 1 ay çekmiyor muş ama diğer ay yine çekiyormuş vakıf

Ahmet1296, 42 dk. önce bı cevap alırsanız burdan paylasin lütfen bende aynı durum icraya bı turlu dusemiyoum otamatik ekşi hesap yapıp çekiyor maaş bankası olduğu için