Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 18:32
Yeni maaş hesabı açmak

Herkese merhaba vakıfbank'ta Kredi kredi kartı artı para da borçlar var 1 aylık gecikmede maaş yatar yatmaz hesaptan çekecek gecikmedeki ödeme diye yeni bir maaş hesabı açsam maaş yattıktan sonra çekebilir mi en azından bir ay da olsa maaşı kurtarabilir miyim bu yollabaaka forumlarda yapacam diyenler olmuş sonucundan bilgi vermemis yardımlarınızı bekliyorm tesekkurler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEmekli ikramiyesi Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTerör tazminatının yetersizliğiPolislik mi, baba mesleği mi?2. şark yürütmeyi durdurma kararıAnne ve babası yüzünden acı çeken çocuğa nasıl yardımcı olabilirim?Bütün tazminatlar kalksın

Sözlük

kadınların da askere alınması 3 vira bismillah 2 bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 2 40 lı yaşlardaki kadınlar 2 Sevdiğin replikler 1 günaydın sözlük 4 BuzZ.Gülü 6 siyah bulutların gökyüzünü kaplaması 4 sabah kahvesi 2 Bir şeyin 40 kere söylenmesini 3

Son Haberler

TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturmaİzmir Valiliği: ABD vatandaşı 2 askeri personele saldıran 15 şüpheli gözaltındaKars'ta ilkokul müdürünün aracına silahlı saldırıBorsa yeniden 10.000 puanın üzerine çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı