KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Eylül 2024 19:39
Belediyede memur olduktan sonra atama

Merhabalar, önlisans kpssye girdim ve sonucumu bekliyorum. Sonucum geldikten sonra belediyede başlasam daha sonra merkezi atamalarda veya herhangi bi açıktan alımlarda direkt geçebiliyor muyum?

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