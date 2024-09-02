Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2024 19:46
Sağlık bakanlığı güvenlik alımı başvuru şartları

Arkadaşlar merhabalar. Ben güvenlik kursuna kayıt yaptırdım anca şöyle bi durum var eğer alım aralık gibi olursa benim sadece güvenlik sertifikam çıkmış olucak ancak güvenlik kartı daha çıkmamış olucak başvuru sırasında sadece güvenlik sertifikası yeterli mi yoksa güvenlik kartı da mı gerekli eğer hak kazanırsam evrak teslimine tahminimce güvenlik kartı yetişiyor başvuru yapabilir miyim?


rewange02
Aday Memur
02 Eylül 2024 20:29
ben de kültür ve turizm bakanlığına atandım başvuru sırasında kimlik kartının arkalı önlü fotoğrafını istemislerdi
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