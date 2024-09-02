Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2024 20:00
İşe Geç Gelmediğim Halde Tutanak

Merhaba, akşam vardiyasında geç geldiğimden hakkımda vardiya amiri tutanak tutmuş personel giriş kayıtlarında binaya 20.00 da giriş kaydım var mesaimiz o saatte başlıyor.Bu yersiz ve gereksiz tutanak için kendimi nasıl savunabilirim? Zaten sıklıkla kendisi tarafından mobbing baskı altında tutanak için tehtit ediliyordum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler....

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