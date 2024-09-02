Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2024 20:57
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Sözlük

Sevdiğin replikler 1 öğleye kadar uyuyup halen uykusu olan insan 3 yumurtalı sucuklu ekmek 3 Çalışma hayatı 1 vira bismillah 2 radore 2 BuzZ.Gülü 6 Bugün olanlar 5 Bir şeyin 40 kere söylenmesini 3 bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 2

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