Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Eylül 2024 21:05
Küçük bir okulda idarecilik hakkında

Küçük bir okulda müdür yardimciligi yapmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir hocalarım? 55 öğrenci var toplam. İlçe merkezi. Sizce idareciligin en zor yanı ne?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Eylül 2024 21:07

Her doğruyu heryerde söyleyemezsin:)


math3860
Memur
02 Eylül 2024 21:09

Nasıl yani hocam?

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Her doğruyu heryerde söyleyemezsin:)

Toplam 2 mesaj

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