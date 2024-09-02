KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2024 21:05
Aralık merkezi atama

Aralık ayındaki merkezi atamada İİBF li bölümlere ait nitelik kodlarında sizce kaç alım olur? Malum en son temmuz atamasında baya az oldu (bilerek) benim beklendim 2023 ün son merkezi ataması gibi 1000 kişiye yakın bir alım olacağı en son 77 ile SGK ya girenler olmuştu

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