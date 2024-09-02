Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 21:08
Kara yollarında jandarma görev alacak

arkadaşlar selamın aleyküm bu aralar bi söylenti var kara yolları polislerden alınıp jandarmaya geçeceği söyleniyor konu hakkında bilgisi olan varmı. Google dan arattım bi kaç tane gazete böyle bir haber oluşturmuş.


ozmen38
Aday Memur
02 Eylül 2024 21:08
Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre karayollarında trafik denetimini artık polisler yapmayacak 31.08.2024 - 20:55 31.08.2024 - 20:55 Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak Abone Ol İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki trafik denetim süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek yeni bir yönetmelik hazırladı. Bu düzenlemeye göre, karayollarındaki trafik denetimlerinin artık polisler yerine jandarma ekipleri tarafından yapılması öngörülüyor. ÜLKE GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK Yapılan değişiklikle, polisler karayollarındaki trafik denetimlerinden çekilecek ve jandarma ekipleri bu görevleri ülke genelinde üstlenecek. Daha önce, polis teşkilatının yetki alanı dışında kalan bölgelerde jandarma trafik denetimlerini yürütürken, trafik zabıtalarının yetersiz olduğu yerlerde polisler görev yapıyordu. Yeni düzenleme, bu görev dağılımını tüm ülke genelinde geçerli hale getirecek. SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

diyorumki06
Şef
02 Eylül 2024 21:12
12-36 yı yapsın da ne şekilde yaparsa artık.

adalı-polis
Genel Müdür
02 Eylül 2024 21:58

Polisin iline gelir

Toplam 3 mesaj

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