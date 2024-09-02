kara yollarında polis olmayacak

Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre karayollarında trafik denetimini artık polisler yapmayacak 31.08.2024 - 20:55 31.08.2024 - 20:55 Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak Abone Ol İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki trafik denetim süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek yeni bir yönetmelik hazırladı. Bu düzenlemeye göre, karayollarındaki trafik denetimlerinin artık polisler yerine jandarma ekipleri tarafından yapılması öngörülüyor. ÜLKE GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK Yapılan değişiklikle, polisler karayollarındaki trafik denetimlerinden çekilecek ve jandarma ekipleri bu görevleri ülke genelinde üstlenecek. Daha önce, polis teşkilatının yetki alanı dışında kalan bölgelerde jandarma trafik denetimlerini yürütürken, trafik zabıtalarının yetersiz olduğu yerlerde polisler görev yapıyordu. Yeni düzenleme, bu görev dağılımını tüm ülke genelinde geçerli hale getirecek. SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre karayollarında trafik denetimini artık polisler yapmayacak 31.08.2024 - 20:55 31.08.2024 - 20:55 Karayollarında yeni dönem: Artık polis olmayacak Abone Ol İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki trafik denetim süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek yeni bir yönetmelik hazırladı. Bu düzenlemeye göre, karayollarındaki trafik denetimlerinin artık polisler yerine jandarma ekipleri tarafından yapılması öngörülüyor. ÜLKE GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK Yapılan değişiklikle, polisler karayollarındaki trafik denetimlerinden çekilecek ve jandarma ekipleri bu görevleri ülke genelinde üstlenecek. Daha önce, polis teşkilatının yetki alanı dışında kalan bölgelerde jandarma trafik denetimlerini yürütürken, trafik zabıtalarının yetersiz olduğu yerlerde polisler görev yapıyordu. Yeni düzenleme, bu görev dağılımını tüm ülke genelinde geçerli hale getirecek. SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.