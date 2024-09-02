Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 21:20
Osmaniye ve Kilis şark görevi

Osmaniye ve Kilis neden şarktan cikarilmiyor sonra 2. 3. Şark çıkıyor yazık Hakkari'de kinin ne suçu var


Sbz1dftd
Memur
02 Eylül 2024 22:37
Hatay öyle maraşta öyle
Toplam 1 mesaj

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