Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


02 Eylül 2024 21:43

Aile bakanlığınin Kasım ayında yapılacak toplu iş sözleşmesinde "eş durumu tayin" hakkı verilir mi?
Temenni değil, tahmin rica ediyorum.

Bu ankete 1 saat 5 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Temenni değil, tahmin rica ediyorum.

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