Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Eylül 2024 21:50
Maarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılım

Merhaba. Yarın itibariyle çalıştığım ilçeye bir saat uzaklıktaki ilçede maarif modeli seminerine alındım. Seminer saat 12-18 arası. Okulum sabah 9 da seminere gelmemizi sonra maarif modeli seminerine gitmemizi istiyor. İlden ya da ilçeden aksi yönde bir yazı yok diyor. Her gün git gel yol zaman ve para israfı. Okuluma gitmesem sorun olur mu?


RaSKaH
Daire Başkanı
02 Eylül 2024 22:00

Okul idarenizin tasarrufu bu yönde ise önce okulunuza seminere, sonra hie ye katılım sağlamakla yükümlüsünüz. Ben hie katılacak öğretmenleri okula geitrtmiyorum ancak her okul idaresi de bunu yapmak zorunda değildir. Okula gitmezseniz 1702 sayılı kanunun 20. maddesi uyarınca hakkınızda yasal işlem yapılabilir.


Rings&Matrix
Aday Memur
02 Eylül 2024 22:18

Maarif modeli semineri zaten mesleki çalışma değil mi? İkinci bir mesleki çalışma neden yapalım?


b3rn4
Müsteşar
02 Eylül 2024 22:21

Mesleki çalışma programında ayın 3ü 4ü ve 5i ikiye ayrılmış. Seminere katılacak olanlar seminere olmayanlar okullarında ortak metin inceleme diye yazmış.

Okulunuz işgüzarlık yapıyor.

Bazı illerde maarif semineri sabah yapılıyor zaten.


selcukturkce
Genel Müdür
02 Eylül 2024 22:30

Hocam eğitim programı değişen branşlarda belli öğretmenlere salı, çarşamba, perşembe günleri verilecek eğitim zaten mesleki çalışma programınında yer alıyor, o günlerde siz sadece eğitime katılırsınız, eğitimi olmayanlar da okullaradaki çalışmalara katılır. Bu okul idaresinin tasarrufunda olan bir şey değildir, yani idareniz okula getirtemez.

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