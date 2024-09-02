KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2024 22:34
Atanıp evrak teslim ettiğin kurumdan feragat edebilir misin

İki kuruma da on gün arayla atandım ilkine evrak teslimi yaptım diğeri açıklandı ona da evrak teslim ettim 2. Açıklanana gideceğim 1. Kurumdan gel tebligatı alırsam feragat etsem geçerli olur mu


Feyza Y
Memur
02 Eylül 2024 22:37

Merkezi atamadan KİT e atandım evrak teslim ettim on gün sonra kariyer a grubu alımı açıklandı ona da evrak teslim ettim a grubu tercih ettim kitten tebligat gelirse Feragat edebilir miyim

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