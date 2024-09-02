Kredi kartıyla ilgili bir soru.

Selam sorum şu

Kredi kartında hiç gecikme yapmadan öbür ay ödersek faiz işler mi?

ben zamanında faize çok bulaştım ailem çok zorluk çekti hatta evimizi kaybettik kaç kredi kartı kullandım ama sonra faize tövbe ettim Allah kimseyi düşürmesin de muhtaç etmesinde.

Şimdi atandım borçlarımın bir kısmını kapattım lakin tövbe ettim faiz almaya da vermeyede gerçekten küresel sömürü düzeninin "kanı" bu faiz

acaba örneğin 5000 harcasam öbür ay geciktirmeden ödesem faiz olur mu