Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Eylül 2024 22:52
JSPS hazırlık

Merhaba, JSPS hazırlık için hangi kaynakları kullanıyorsunuz. gysakademi 10 bin soruluk dijital eğitim platformundan memnunum. Bunun haricinde hangi kitaplardan çalışıyorsunuz. Data Yayınları yeterli olur mu?

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