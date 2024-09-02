Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2024 23:14
Harcirah

İl dışı tayinim çıktı. Atandigim ilçe il merkezine 130 km ayrıldığım yerde muhasebe harcirahini il merkezine göre hesapladi. Yapılabilecek birşey var mi

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