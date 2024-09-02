Norm Fazlası İl İçi Tayin

Bu norm fazlası atamaları nasıl olacak, kısaca anlatabilir misiniz?

Geçen sene 3 okulluk bir kasaba bölgesine 1 branş öğretmeni geldi ders saati 15i bulmuyor ve "depo" dan geldi. yani geldiğinde de asllında norm fazlasıymış. Şimdi 4 branş oldu 3 okulda ve toplasan 60-65 saat ders yoktur tahminimce.

Bugün Bakan Bey'in de bahsettiği Norm kadro ataması bu mudur?

Bu ise ne zaman olacak ve benim de dahil olduğum bu 4 branştan hangimiz norm fazlası oluruz?