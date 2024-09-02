Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Eylül 2024 23:17
Norm Fazlası İl İçi Tayin

Merhaba öğretmenler bir konuda sizlere danışmak istiyorum; ben bulunduğum şehirde 2 yılım dolmuşken geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemi norm fazlası oldum ve mayıs il içi atamada norm fazlası olarak tercih yapıp okul değiştirdim. Bu sene kısmetse Mayıs ayında 3 yılım şehirde dolmuş olacak ama okul değiştirmiş bulundum. Norm fazlası olarak il içi istediğimden dolayı tekrar bu mayıs ayında normal il içi hakkım olur mu?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere.


tonya61
Aday Memur
02 Eylül 2024 23:37
İl içi hakkınız var,ben de aynı durumdayım ve yazın iki il içi başvurusuna da başvurabildim.Tayinim çıkmadı o ayrı tabii.

monalisaaa
Memur
02 Eylül 2024 23:44

Teşekkür ederim hocam. Ben il içi yaparken norm fazlası durumdayımı işaretlemiştim ancak mebbiste görev kaydımda atamam isteğe bağlı olarak yazılmış. Bu sıkıntı olur mu?

tonya61, 53 dk. önce
İl içi hakkınız var,ben de aynı durumdayım ve yazın iki il içi başvurusuna da başvurabildim.Tayinim çıkmadı o ayrı tabii.

tonya61
Aday Memur
02 Eylül 2024 23:47
Bilemiyorum hocam,ilçeye bir sorun bence.Ben şimdi mebbise baktım.Norm fazlası atama yazıyor.
monalisaaa, 46 dk. önce

Teşekkür ederim hocam. Ben il içi yaparken norm fazlası durumdayımı işaretlemiştim ancak mebbiste görev kaydımda atamam isteğe bağlı olarak yazılmış. Bu sıkıntı olur mu?


darkodark
Genel Müdür
03 Eylül 2024 00:00

Bu norm fazlası atamaları nasıl olacak, kısaca anlatabilir misiniz?

Geçen sene 3 okulluk bir kasaba bölgesine 1 branş öğretmeni geldi ders saati 15i bulmuyor ve "depo" dan geldi. yani geldiğinde de asllında norm fazlasıymış. Şimdi 4 branş oldu 3 okulda ve toplasan 60-65 saat ders yoktur tahminimce.

Bugün Bakan Bey'in de bahsettiği Norm kadro ataması bu mudur?

Bu ise ne zaman olacak ve benim de dahil olduğum bu 4 branştan hangimiz norm fazlası oluruz?

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