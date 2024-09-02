2024 Önlisans Elektronik 3293

Öncelikle herkese selamlar sınav bitti çok şükür herkes geçmiş olsun atamalarla ilgili ve puanlarla ilgili grup kuralım diyorum kim ne düşünüyor kaç puan gelirse ona göre konuşacağımız wp dan grup kuracağım isteyenler numarasını gönderebilir

Öncelikle herkese selamlar sınav bitti çok şükür herkes geçmiş olsun atamalarla ilgili ve puanlarla ilgili grup kuralım diyorum kim ne düşünüyor kaç puan gelirse ona göre konuşacağımız wp dan grup kuracağım isteyenler numarasını gönderebilir