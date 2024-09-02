KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Eylül 2024 23:46
2024 Önlisans Elektronik 3293
Öncelikle herkese selamlar sınav bitti çok şükür herkes geçmiş olsun atamalarla ilgili ve puanlarla ilgili grup kuralım diyorum kim ne düşünüyor kaç puan gelirse ona göre konuşacağımız wp dan grup kuracağım isteyenler numarasını gönderebilir

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