Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 00:36
ES DURUM
ESİM BATİYA İLK DEFA ATANDİ BEN ZORUNLU BOLGEDEYİM SUREM BİTMEDİ. ES DURUMUNDA BATİYA TAYİN İSTEYECEM .SOYLENİLENE GÖRE GECİCİ GÖREVLENDİRME İLE GALİBA SONRASİ İCİN BU DURUMU YASAYAN ARKADASLAR VARSA BİLGİLENDİRİLEBİLRİ Mİ SİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
03 Eylül 2024 00:53

Polis için şark zorunlu olduğu için ne yazık ki gidemezsin.gecici görevli olarak ta olmaz biri sark biri batı çünkü. Eşiniz gih olmayı talep etsin yada mecbur bekleyeceksiniz şark görevini tamamlamasini


Bazıgünler
Aday Memur
03 Eylül 2024 00:57
Teşekkür ederim cevabınız için ama personel geçici görevlendirme sıkıntı yok sonrası için pek anlayamadım yaşayan varsa bilgilendirebilir mi?
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