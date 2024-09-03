Eş durumu ataması

Yüksekova da 1. sarkının 1. yılında geçici görevle milletvekili dayısı olan bir kızla evlenen çocuk geçici görevle yalova ya gitti .olmaz diye birşey yok yani.ğücünün sınırlarını zorlamayacak hareketler bunlar rahat ol gidersin

Yüksekova da 1. sarkının 1. yılında geçici görevle milletvekili dayısı olan bir kızla evlenen çocuk geçici görevle yalova ya gitti .olmaz diye birşey yok yani.ğücünün sınırlarını zorlamayacak hareketler bunlar rahat ol gidersin