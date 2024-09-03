Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 00:36
Eş durumu ataması

ESİM BATİYA İLK DEFA ATANDİ BEN ZORUNLU BOLGEDEYİM SUREM BİTMEDİ. ES DURUMUNDA BATİYA TAYİN İSTEYECEM .SOYLENİLENE GÖRE GECİCİ GÖREVLENDİRME İLE GALİBA SONRASİ İCİN BU DURUMU YASAYAN ARKADASLAR VARSA BİLGİLENDİRİLEBİLRİ Mİ SİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
03 Eylül 2024 00:53

Polis için şark zorunlu olduğu için ne yazık ki gidemezsin.gecici görevli olarak ta olmaz biri sark biri batı çünkü. Eşiniz gih olmayı talep etsin yada mecbur bekleyeceksiniz şark görevini tamamlamasini


Bazıgünler
Aday Memur
03 Eylül 2024 00:57
Teşekkür ederim cevabınız için ama personel geçici görevlendirme sıkıntı yok sonrası için pek anlayamadım yaşayan varsa bilgilendirebilir mi?

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 07:16
Yüksekova da 1. sarkının 1. yılında geçici görevle milletvekili dayısı olan bir kızla evlenen çocuk geçici görevle yalova ya gitti .olmaz diye birşey yok yani.ğücünün sınırlarını zorlamayacak hareketler bunlar rahat ol gidersin

tastase
Aday Memur
03 Eylül 2024 09:48
Eşin sözleşmeli atanamıyorsa 2 3 yıl atanana kadar geçici görevlendirilirsin ama eşin çakılı kadroysa kısa süreli ilçe varsa oraya git bitir dön şeklinde cevap verdiler arkadaşa

Bazıgünler
Aday Memur
03 Eylül 2024 09:49
sözleşmeli..
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