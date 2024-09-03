Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2024 00:46
7433 sayılı kanun ile kadro hakkında
2018 de göreve başladım 2023 de 7433 sayılı kanun ile kadroya geçtim. 3 ay sonra ücretsiz izne ayrıldım. kurum değişikliği yapmak istiyorum kadrolu da çalışma süresi şartı varmıdır

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