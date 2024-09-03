Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 01:11
Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş

Bir üniversite Hastanesinde Destek Personeli olarak çalışıp istifa verdim.Aile Bakanlığının 8 Bin'lik personel alımına Destek Personeli ( Yaşlı Bakım) olarak atandım.Aile Bakanlığı istifa ettiğim kurumdan sadece Destek Personeli yazdığı için görüş yazısı yazmış.İstifa ettiğim kurum ise benim o kurumda Hasta ve Yaşlı Bakım olarak çalıştığımı beyan etmiş.Bu durumdan dolayı atamam iptal edildi.İstifa ettiğim kurumda SGK Hizmet Dökümünde İşten ayrılış belgemde ve diğer belgelerimde Hasta ve Yaşlı Bakım ibaresi mevcut değil.Hatta SGK Hizmet Dökümünde istifa ettiğim meslek kodu 9112.01 mevzuat sisteminde Temizlikçier ve Yardımcılar diye geçiyor.Bu durumda idari mahkeme açsam kazanma şansım var mı ? Başına böyle bir olay gelen var mı ? İstifa ettiğim kuruma dilekçe yazdım.Tüm bilgi ve belgelerimi talep ettim.Dava sürecini başlatmak için.Noy


Dilarapooatcan256
03 Eylül 2024 01:13

Not : Başka kurumdan sözleşmeli Destek Personeli Temizlik olarak istifa edip Destek Personeli Yaşlı Bakımda başlayan oldu.Ceza durumu ile ilgili kafanızda soru işareti olmasın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Rapor almak3+1 deki +1 Tam olarak nedir?İkiz çocuk doğarsa babalık izni1 yıl bekleme süresiSözleşmeliden sözleşmeliye geçiş

Sözlük

Bugüne not bırak. 3 Leyla ile Mecnun 1 aşk acısını dindirmenin yolları 1 bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 2 sabah kahvesi 2 Uçan bir kuş olsam 3 Bir şeyin 40 kere söylenmesini 3 neden yalnızsın 1 vira bismillah 2 40 lı yaşlardaki kadınlar 1

Son Haberler

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde DeğişiklikBelediyeler nasıl sözleşmeli er/erbaş istihdam eder?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Personeli Ünvan Değişikliği YönetmeliğiAdalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik3 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek