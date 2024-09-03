Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 01:30
ADALET BAKANLIĞI GYS sınavda değişiklik. Artık 10 yıl zabıt katipliği isteyecek. Kabul etmeyelim
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/09/20240903-1.htm Adalet Bakanlığı GYS için üzenlemeler başladı - Yazı İşleri Müdürlüğü için çalışma şartını 10 yıla çıkartmışlar, - Mülakata çağırma sayısını 1,5 katına düşürmüşler, - "İlan edilen kadro sayısının bir buçuk katının tam sayıyı sağlamaması durumunda yukarı tamamlamak suretiyle son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır." Diğer ünvanlarda da değişiklikler var... 10 yıl çok fazla kabul edilemez!

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