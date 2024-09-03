Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 01:33
PMYO Psikiyarti Hakkında

Merhaba sevgili abilerim ablalarım, bu sene lise son sınıf öğrencisiyim (sınav senem) ve Polis Meslek Yüksekokulu istiyorum. Ancak 8 yaşında iken (2015) psikiyatrik muayene sonucu dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite ile ilgili bir ilaç kullanmışım (Strattera adında, 10-18mg) Şu an 17 yaşındayım, bu durum polis öğrenci olmaya, polisliğe engel midir? İlaç kırmızı reçete vs. değil. İlacı kullanmayı bırakın böyle şeyler olduğunu dahi hatırlamıyorum ancak e nabızda gözüküyor. Teşekkür ederim

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