KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 01:33
Pmyo psikiyatri hakkında

Merhaba sevgili abilerim ablalarım, bu sene lise son sınıf öğrencisiyim (sınav senem) ve Polis Meslek Yüksekokulu istiyorum. Ancak 8 yaşında iken (2015) psikiyatrik muayene sonucu dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite ile ilgili bir ilaç kullanmışım (Strattera adında, 10-18mg) Şu an 17 yaşındayım, bu durum polis öğrenci olmaya, polisliğe engel midir? İlaç kırmızı reçete vs. değil. İlacı kullanmayı bırakın böyle şeyler olduğunu dahi hatırlamıyorum ancak e nabızda gözüküyor. Teşekkür ederim


zaMqi
Memur
03 Eylül 2024 12:03

3) Son iki yıl içerisinde kişilerin psikiyatrik yönden muayene olduklarına veya psikotrop

ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde ve psikotrop ilacın reçete edildiği zamana ait

epikriz raporu görülemediğinde, psikiyatrik tedavi geçmişi nedeniyle kişi hakkında öğrenci

olamaz kararı verilir.

Yönetmelik bu şekilde diyor. Yani son 2 yıl içerisinde psikolojik ilaç kullanmadıysan herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksın.

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