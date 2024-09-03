Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 08:05
mehil müddeti
arkadaşlar 15 günlük mehil müddeti yetişmeyeceğini anlayıp rapor alsak bunu kuruma bildirsek sorun olur mu

hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Eylül 2024 09:37

657 DMK 62 ve 63. maddeler bu konuyu düzenler. Ancak kadrolu memurlar için geçerli olan bu maddede yazılanlar bazen sözleşmeliler için işletilmeyebiliyor. O yüzden önce kurumunuzdan 15 günlük sürenin geçerli olup olmadığını öğrenin. Sonra da bu maddeleri okuyun bu konuda ne demiş.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Eylül 2024 09:39

Kurumunuzla bu konuda bağlantı halinde olun ki sonra başınız ağrıyabilir.

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