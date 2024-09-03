Becayiş Aynı Hizmet Bölgesi Şartmı?

Becayiş yapabilmek için aynı hizmet bölgesindeki iller olması şartmı bilgi sahibi olan var mı? Ya da yakın zaman da farklı bölge illerde becayiş yapmış olan var mı? Branş Hemşire

Becayiş yapabilmek için aynı hizmet bölgesindeki iller olması şartmı bilgi sahibi olan var mı? Ya da yakın zaman da farklı bölge illerde becayiş yapmış olan var mı? Branş Hemşire