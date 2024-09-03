Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
03 Eylül 2024 08:31
Becayiş Aynı Hizmet Bölgesi Şartmı?
Becayiş yapabilmek için aynı hizmet bölgesindeki iller olması şartmı bilgi sahibi olan var mı? Ya da yakın zaman da farklı bölge illerde becayiş yapmış olan var mı? Branş Hemşire

prm.mamy
Aday Memur
03 Eylül 2024 08:57

şart malesef kardesim :((


Ahmett izmir
Aday Memur
03 Eylül 2024 09:13

Becayis dilekceme red geldi farklı bölge olduğu için kesin bilgidir hizmet bölgesi şartı var


kemalnazlı
Aday Memur
03 Eylül 2024 09:19
anladım ssğolssın kardeş
Ahmett izmir, 34 dk. önce

Becayis dilekceme red geldi farklı bölge olduğu için kesin bilgidir hizmet bölgesi şartı var

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