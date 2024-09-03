Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
03 Eylül 2024 08:37
2024 il ici tayin hakkında.

657 tds saglık teknikeri tdsyim, bakırköy sadi konuk eah verilir avrupa yakası ve anadolu yakası tüm hastaneler degerlendirilir...

MADDİ YARDIM YAPILIR.!!!!!!!!!!!!!!!

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