Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Eylül 2024 08:55
Amacı olmayan memur kadrosu YHS
100 puan ile atanılan ve her işe gönderilen hiç bir amacı kalmamış kadro. Bir çok sınıftan daha yetkin olduğu da kesin. ünvanda yükselme sınavlarına bile giremiyoruz. Bu rezillik hala devam ediyor.

bravehard
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 09:23

Bir çok sınıftan yetkin mi? Mesela hangi sınıftan daha yetkinsiniz?


alimemet61
Şef
03 Eylül 2024 09:39
Hayırdır niye konu açtın .

alimemet61
Şef
03 Eylül 2024 09:41
Her işe gönderilen, hiçbir amacı kalmamış bir kadroyu insan neden tercih eder ki.
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