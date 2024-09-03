Amacı olmayan memur kadrosu YHS

100 puan ile atanılan ve her işe gönderilen hiç bir amacı kalmamış kadro. Bir çok sınıftan daha yetkin olduğu da kesin. ünvanda yükselme sınavlarına bile giremiyoruz. Bu rezillik hala devam ediyor.

100 puan ile atanılan ve her işe gönderilen hiç bir amacı kalmamış kadro. Bir çok sınıftan daha yetkin olduğu da kesin. ünvanda yükselme sınavlarına bile giremiyoruz. Bu rezillik hala devam ediyor.