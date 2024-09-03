Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2024 09:12
Boşanma tayini

Arkadaşlar merhaba 16.01.2023 tarihinde tds olarak fiili göreve başladım

Eşimle boşanma davamız devam ediyor

Boşanma nedeniyle tayin hakkımız var mı?

Lütfen bilenler cevaplasın

Personel işlerinde çalışan arkadaşlardan kimi sözleşmeliye boşanma tayini yok diyor kimide var diyor

Personel isleride tam bilmiyor

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