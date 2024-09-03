Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2024 09:50
Yazı işleri müdürlüğü askerlik görevden sayılıyor mu

biliyorsunuz ki yazı işleri müdürlüğü için 7 yıl katiplik 10 yıl görev süresi şartı getirildi, benim giriş 08/05/2015 ve 1,5 yıllık askerlik görevim var. yıllık izin hesabında bu askerlik hizmetim sayıldı, acaba sınav başvurusu için askerlik sayılacak mı bilgi sahibi kimse var mı?


Muhammed4141
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 10:07

Sayılıyor ama 7 yıl katipliği fiilen yapmış şartıyla diyelimki 8,5 yıllık fiilen katiplik yaptın 1,5 yılı askerlik süresini saydırabiliyorsun


kabip0066
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:12

işe başladığımdan beridir fiilen mahkemede zabıt katipliği yapıyorum


Yozgat663
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:26

Bizim Cte de hizmet süresini kuruma başlama tarihinden itibaren alınıyor toplam 5 yıl hizmet süresi. Askerlik göreve başladıktan sonra yapınca kabul oluyor ama daha öncesi askerlik görevde yükselme sınavında hizmet süresinden sayılmıyor.

kabip0066, 3 saat önce

işe başladığımdan beridir fiilen mahkemede zabıt katipliği yapıyorum

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