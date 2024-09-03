Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
03 Eylül 2024 10:04
il ici tayin istanbul- tıbbi sekreter - maddi yardım yapılır

657 SAGLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETERİM BAKIRKÖY SADİ KONUK EAH VERİLİR. BASKA HASTANELER DEĞERLENDİRİLİR.

MADDİ YARDIM VERİLİR ACİL PM PLEASE.

Çok Yazılan Konular

9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonraÖğretmenlik mi iyi yoksa hemşirelik miAday memur aylıksız izin alabilir mi?Becayiş Aynı Hizmet Bölgesi Şartmı?aile hekimliği sistemi ünvan değişikliği Sağlık Müdürlerinde Psikolog OlmakFarklı unvanla aynı bakanlığa tekrar atanabilir miyimEş durumu sonrası bosanmaMüdür ve müdür yrd. GYS

Sözlük

Ve o mesaj 3 Calla lily 4 siyah bulutların gökyüzünü kaplaması 4 Sevdiğin replikler 2 aşk acısını dindirmenin yolları 1 Bugüne not bırak. 3 tırnak uzatmak 1 fulgurit 1 tatile gitmek 2 okaliptus ağacı 1

Son Haberler

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiTürkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin internet sitesi erişime açıldıİstanbul'da dönüşüm 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla sürüyorDilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek