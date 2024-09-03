Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2024 10:11
Enflasyon

şaka gibi enflasyon açıklamaya devam ediyorlar marketler gıda giyim uçmuş gitmiş halen kafa bulur gibi 2,47 diyor çok düşer bu zıkkım

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