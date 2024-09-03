Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2024 10:11
Ağustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı.
zam ne durumda hele söyleyin ağalar..

NormalAdam
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:12

Sen boşver ne geleceğini elimize tutuşturmaklar


NormalAdam
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:13

Elimize tutuşturmazlarsa iyidir...

NormalAdam, 3 saat önce

Sen boşver ne geleceğini elimize tutuşturmaklar


Peyami.safa81
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:15

Hamdolsun enflasyon düşüyor. Siz çok yaşayın tüik, m. şimşek ve tabiki baş ekonomistimiz.


Mytmoor
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:17

Bir sonra ki ay 2.1, daha sonra 1.8, sonra 1 nokta bilmem kaç diyerek toplamda %10'nu geçmeyecek yıl sonu eflasyonu! ve bunlar yine nara atacaklar, bakınız yine biz başardık, demiştik size diyecekler!

Bir laçkadır benim memleketim..


khamul
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:20

enflasyon şu anda 5,78 de. Gelecek ay 6 yi geçer de yıl sonu muhtemelen %10 civarı zam alacağız


samet.by
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 10:24

şuanda maaşlara toplamda 1,01933 oranında zam gelecek.


koyutürk38
Şef
03 Eylül 2024 10:31

Temmuz yüzde 10 muydu toplu sözleşme de


timicim
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:41
yüzde 6
koyutürk38, 2 saat önce

Temmuz yüzde 10 muydu toplu sözleşme de


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Eylül 2024 10:44

hepinizin zamına koycam

senin de zamına koycam

onun da zamına koycam

hepinize 3 buçuk 3 buçuk koycam:)))


mühendis.86
Memur
03 Eylül 2024 10:50

Evet yüzde 10 idi

koyutürk38, 2 saat önce

Temmuz yüzde 10 muydu toplu sözleşme de


koyutürk38
Şef
03 Eylül 2024 10:51

Ocak 6 , temmuz 10 mus baktım şimdi

timicim, 2 saat önce
yüzde 6

MaDMaxiBo
Şube Müdürü
03 Eylül 2024 11:20

yine bi seyyanen zam lazım toparlanmak için. maalesef kreşler hem ikinci dönem zam yaptı hem de yeni eğitim yılı için tekrar yüzde 100 zam yaptı. piyasa gerçekleri budur.


Thalesemre
Genel Müdür
03 Eylül 2024 11:38

Ocak zammı 10 12 arası gelecek.


ExpertE
Genel Müdür
03 Eylül 2024 11:49

Seyyanen ne ya saçmalamayın hem emeklilikte etkisi sıfır hem üst segment memurda yüzdesi çok çok düşük kusura bakmayın aşağıyı yukarı pompalama yüzünden orta üst direk yok oldu, yüzdelik refah verecekse versinler %5-10.

MaDMaxiBo, 2 saat önce

yine bi seyyanen zam lazım toparlanmak için. maalesef kreşler hem ikinci dönem zam yaptı hem de yeni eğitim yılı için tekrar yüzde 100 zam yaptı. piyasa gerçekleri budur.


Aytaç Serbes
Aday Memur
03 Eylül 2024 12:06

Önümüzdeki 4 ay boyunca %2 çıkar ise %10,34 olur Ocak zammı


alimemet61
Şef
03 Eylül 2024 12:21

9,52 olur

Aytaç Serbes, 54 dk. önce

Önümüzdeki 4 ay boyunca %2 çıkar ise %10,34 olur Ocak zammı

Toplam 16 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ağustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Ocak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?En çok iş yükü olan kurum hangisiBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizMemurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?

Sözlük

yurttan sesler korosu 2 Türkiye de düğün kültürü 7 pazar 3 Matrix 4 Resurrections 1 supporters 2 kuyulamak 1 canı sağolsun 2 vira bismillah 2 banker bilo almanya sınırı 1 aşk acısını dindirmenin yolları 1

Son Haberler

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiTürkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin internet sitesi erişime açıldıİstanbul'da dönüşüm 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla sürüyorDilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek