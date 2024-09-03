Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Eylül 2024 10:21
Belediyede nedensiz olarak iş akdinin sonlandırılması
Merhabalar belediyede de memur olarak çalışmaktayım. 26 yaşında kızım da 10 aydır aynı belediyede şirket elemanı olarak eğitmen ünvanı ile çalışırken aynı aileden eşli çalışanları çıkarma esnasında onuda çıkardılar. 18 yaşını aşmış bir birey mal bildirimi bile vermediğim kızımı sırf ben çalışıyorum diye çıkarmaları ne kadar ahlaki. Belediyede yer açmak için aynı aileden çalışanlardan 1 kişi bıraktılar, diğer çıkarılanlar hariç. 5 aydır çıkış yapıyorlar. Bu konu hakkında ne yapabilirim. Teşekkürler...

pekgozenes
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:47

Bence destekleyebilirsiniz belediyenin bu tutumunu. Yapılacak en etik davranış olur sizin açınızdan.


Memuravukatı
Şef
03 Eylül 2024 12:44

Hocam memur olarak çalışanların iş akdi olmaz. Ayrıca böyle çıkarıyoruz sizi diye bir işlemde tesis edilemez. Anladığım kadarıyla belediyede işçi olarak çalışıyorsunuz. bu gerekçeye bakılacak olursa işe iade davası açmanızı tavsiye ederim.

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