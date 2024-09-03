Belediyede nedensiz olarak iş akdinin sonlandırılması

Merhabalar belediyede de memur olarak çalışmaktayım. 26 yaşında kızım da 10 aydır aynı belediyede şirket elemanı olarak eğitmen ünvanı ile çalışırken aynı aileden eşli çalışanları çıkarma esnasında onuda çıkardılar. 18 yaşını aşmış bir birey mal bildirimi bile vermediğim kızımı sırf ben çalışıyorum diye çıkarmaları ne kadar ahlaki. Belediyede yer açmak için aynı aileden çalışanlardan 1 kişi bıraktılar, diğer çıkarılanlar hariç. 5 aydır çıkış yapıyorlar. Bu konu hakkında ne yapabilirim. Teşekkürler...

Merhabalar belediyede de memur olarak çalışmaktayım. 26 yaşında kızım da 10 aydır aynı belediyede şirket elemanı olarak eğitmen ünvanı ile çalışırken aynı aileden eşli çalışanları çıkarma esnasında onuda çıkardılar. 18 yaşını aşmış bir birey mal bildirimi bile vermediğim kızımı sırf ben çalışıyorum diye çıkarmaları ne kadar ahlaki. Belediyede yer açmak için aynı aileden çalışanlardan 1 kişi bıraktılar, diğer çıkarılanlar hariç. 5 aydır çıkış yapıyorlar. Bu konu hakkında ne yapabilirim. Teşekkürler...