Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 10:41
Geçici Görevlendirme Sonuçlanan Varmı
Eşim polis memuru 21 Ağustos gıyabında ilişkiyi kesildi özür grubu eş durumundan tayin tarihi kaçırdım 23 Ağustos eşimin atandığı ile geçici görevlendirme talebinde bulundum hala görevlendirmem olmadı aynı durumu yaşayan var mı süreç nasıl işliyor evi taşıyacağız çocukların okul kaydı için daha önce böyle görevlendirme talebinde bulunup olumlu sonuçlanan var mı

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