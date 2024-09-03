Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2024 11:49
Yeni çıkacak kanun ile 2025 ten sonra emekliler arasında en az %30 lük fark

Merhaba Arkadaşlar ;

Haberlerde gördüğüm kadarıya yeni çıkacak kanun ile 2025 ten önce emekli olanlar memurlar ile 2025 ten sonra emekli olanlar arasında en az %30 fark olacakmış .

Ben emeklilik için ek gösterge hakkımı hakedişim 4/1 için 8 ayım kalmıştı onu bekliyordum ama bu durumda ek gösterge hak edemeden emekli olmam gerekiyor ( kendimce hesapladım örneğin 1 yıl veya 2 yıl daha çalışsam şuan emekli olduğumda alacağım maaştan az alacağım. )

Sormak istediğim ;

1- Ek gösterge maaşa ne kadar etki eder. Beklemem faydalı olurmu ?

2- Kadrom sebebi ile 1 kereye mahsus kurum değiştirme hakkım var. Başka kuruma geçsem maaş fark edermi ?

3- Emekli olunca ek gösterge işlemeye devam edermi ?

4- Ek göster ile göstergesiz tazminat fark edermi ? Ne kadar tazminat alırım ? (12 yıl için )

5- Engelli kadrosunda çalışmatayım. Normal emeklilik talep edebilirmiyim. ( giriş yılı ve gün sıkıntım yok ) ( gün birleştirme ve vergi indirim yaptırdım . )

Yukarıdaki sorularıma nette kesin yanıt hiç yok sorduğum kişiler de bilmiyor. Yardım lütfen....

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