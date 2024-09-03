Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Eylül 2024 12:09
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme sınavı yapılalı ve sonuçlanalı hemen hemen 2-3 yıl olmuştur. Yeni sınav ne zaman açılacak sizce arkadaşlar ( lütfen yok sınav daha yeni yapıldı ne sınavından bahsediyorsun yok sınava dava açıldı daha onlar sonuçlanmadan sen ne konuşuyorsun gibi gereksiz cevaplar yazmayalım. Çünkü diğer kurumlarda da sınavlar yapılıyor davalar açılıyor ve 2 sene sonra tekrar sınav açıyorlar.

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