KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Eylül 2024 12:22
2024 KPSS Önlisans 3292 Mekatronik

Mekatronik mezunu olan arkadaşlar 2024 ön lisans sınavından kaç net yaptınız, beklediğiniz puanlar nedir?


Produss
Daire Başkanı
03 Eylül 2024 13:43

Elektronik bu yıl kayıt oldum 13 ders alınca bitecek. ilk atama olmaz ama diğer 3 üne tercih verecem


ferhatp
Aday Memur
03 Eylül 2024 13:45

Kaç puan bekliyorsunuz hocam

Dhmi yönünden elektrik ve mekatronik avantajlı geçen dönemlerde elektronik dhmi 88 civarında kaldı, mekatronik elektrik 84 e falan düştü

Produss, Dün

Elektronik bu yıl kayıt oldum 13 ders alınca bitecek. ilk atama olmaz ama diğer 3 üne tercih verecem


iky-mekatronik
04 Eylül 2024 11:25

2024 70 net yaptım 81 puan civarı gelecek sanırım. tek sıkıntı okula bu sene kayıt yaptım.

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