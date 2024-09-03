Eş Durumu Mazereti Hakkında

İyi günler. Eş durumu ile tayin olunan yerden yeniden eş durumu ile başka bir yere gitmek için belirli bir çalışma süresi şartı var mıdır?

İyi günler. Eş durumu ile tayin olunan yerden yeniden eş durumu ile başka bir yere gitmek için belirli bir çalışma süresi şartı var mıdır?