Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2024 12:34
Eş Durumu Mazereti Hakkında
İyi günler. Eş durumu ile tayin olunan yerden yeniden eş durumu ile başka bir yere gitmek için belirli bir çalışma süresi şartı var mıdır?

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