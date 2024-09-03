Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Eylül 2024 12:48
Norm fazlası atamalarında boş kadro açıklayan iller var mı? Son durum nedir?

Bu norm fazlası atamaları nasıl olacak, kısaca anlatabilir misiniz?

Bulunduğum ilde şimdilik bir gelişme yok.

Geçen sene 3 okulluk bir kasaba bölgesine 1 branş öğretmeni geldi ders saati 15i bulmuyor ve "depo" dan geldi. Geldiği okulda da aslında norm fazlasıymış. Depodakileri dağıtmak için böyle yapılmış. Şimdi 4 branş oldu 3 okulda ve toplasan 60-65 saat ders yoktur tahminimce.

Benim de dahil olduğum bu 4 branştan hangimiz norm fazlası oluruz? Süreç nasıl işleyecek bilgisi olan var mı?

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