Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Eylül 2024 14:02
Zabıta Kadrosu
Merhaba zabıta kadrosunda görevli memurum. Farklı bir kurumun biriminden memur olarak teklif aldım. Biliyorum her iki kadroda gih sınıfında ancak bana muvafakat verme gibi bir mecburiyetleri var mı? Hukuki açıdan nasıl olur? zabıtalığı artık istemiyorum.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Eylül 2024 14:50

Mecburiyetleri yok. İdarenin takdirinde olan bir durum. Yasal olarak bir dayanağınız yoksa (eş, sağlık durumu ya da özlük hakları bakımından lehinize olan bir durum) çok umut bağlamayın. Bu durumlarda da muvafakatı reddedebilirler ancak en azından mahkeme yoluyla da olsa alma ihtimaliniz olabilir. Başkanı ikna etmeniz gerekli kısaca.

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