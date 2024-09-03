Zabıta Kadrosu

Merhaba zabıta kadrosunda görevli memurum. Farklı bir kurumun biriminden memur olarak teklif aldım. Biliyorum her iki kadroda gih sınıfında ancak bana muvafakat verme gibi bir mecburiyetleri var mı? Hukuki açıdan nasıl olur? zabıtalığı artık istemiyorum.

Merhaba zabıta kadrosunda görevli memurum. Farklı bir kurumun biriminden memur olarak teklif aldım. Biliyorum her iki kadroda gih sınıfında ancak bana muvafakat verme gibi bir mecburiyetleri var mı? Hukuki açıdan nasıl olur? zabıtalığı artık istemiyorum.