Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Eylül 2024 14:37
Kara astsubaylığı mı PÖH mü

Abilerim sizce hangisi daha mantıklı? Benim gönlüm pöhten yana. Bu yıl kara astsubaylığını kazandım ama polisliği kazanamadım. Sizce 1 yıl daha bekleyıp poh mantıklımı?

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