Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 14:39
Görev süresi hakkında

Merhaba İzmir ilçesinde görev yapmaktayım.İzmir görev süresi 8 yıl .İlçe süresini doldurdum izmir süresini de doldurmam gerekiyor mu ? birçok nedenden dolayı il içi ya da il dışı yer değiştirmek istiyorum. Şark görevimi yaptım. Malum referans bulan her koşulda gidiyor fakat ben bir türlü yer değiştiremedim. Defalarca dilekçe verdim gönüllü şark da dahil hepsi olumsuz sonuçlandı.

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Sözlük

tatile gitmek 2 aşk acısını dindirmenin yolları 1 Sözlük 2 kuyulamak 1 öğleye kadar uyuyup halen uykusu olan insan 1 Düzeltme gücü istiyorum 5 Bir şeyin 40 kere söylenmesini 3 kahvaltı etmeden sigara içmek 2 kadınların da askere alınması 3 diline dolanan bir şarkıyı sürekli mırıldanmak 1

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