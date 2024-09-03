Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Eylül 2024 14:39
Görev süresi olarak ilçe/il hangisine tabiyim

Merhaba İzmir ilçesinde görev yapmaktayım.İzmir görev süresi 8 yıl .İlçe süresini doldurdum izmir süresini de doldurmam gerekiyor mu ? birçok nedenden dolayı il içi ya da il dışı yer değiştirmek istiyorum. Şark görevimi yaptım. Malum referans bulan her koşulda gidiyor fakat ben bir türlü yer değiştiremedim. Defalarca dilekçe verdim gönüllü şark da dahil hepsi olumsuz sonuçlandı.

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