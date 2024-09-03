KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Eylül 2024 15:07
3290 Elektrik mezunu önlisans adayları

80 Puan civarında sonuç bekliyorum 67 netim var İstanbula atanabilir miyim sizce

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